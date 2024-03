Il Soroptimist dona borsa di studio alle neo laureate

Gela. Il Soroptimist International organizza un corso di formazione per giovani laureate presso la Bocconi di Milano col titolo “Futuro al Femminile: Women in Leadership”.

Anche la sezione locale del club service ha aderito all’iniziativa dando la possibilità, attraverso una borsa di studio, di partecipare ad un corso di tre giorni a donne neo laureate.

“Il protocollo d’intesa tra l’università milanese e il club service nel 2024 si rinnova per il decimo anno, una collaborazione che nel corso degli anni ha permesso alle donne di tutta Italia di emanciparsi.” ha dichiarato la presidente del Soroptimist club Gela Laura Cannilla.

Obiettivo del corso rimane quello, fondamentale, di valorizzare e favorire l’empowerment delle giovani donne, fornire competenze e strumenti per sviluppare le proprie abilità di leadership. Ma anche offrire elementi di riflessione per comprendere ed interpretare l’attuale contesto socio politico ed economico, mettendo al centro i temi dell’inclusione e un modello di leadership, in cui l’etica e la responsabilità sociale siano i driver di comportamento su cui fondare le decisioni.