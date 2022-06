Il trio Mangano, Di Salvo e Liotta alle Mura Federiciane

ANTONELLA LEOTTA

Mezzosoprano/Contralto Diplomata presso l’Istituto Musicale pareggiato “V. Bellini” di Caltanissetta il 12/10/2004, si perfeziona con il Mezzosoprano Biancamaria Casoni presso la “Scuola Musicale” sita in Milano. La formazione continua con la frequentazione di diversi seminari di canto lirico guidati da artisti come il Maestro Filippo Piccolo, il Mezzosoprano Carmen Gonzales e il Soprano Giovanna Collica. Collabora come Artista del Coro stagionale presso il Teatro “V. Bellini” di Catania.

ANNALISA MANGANO

Annalisa Mangano, nata a Catania, si è diplomata nel 1994 a pieni voti presso l’Istituto Musicale “V. Bellini” della sua città sotto la guida del M° Cristina Zago. Alla sua formazione hanno contribuito insigni docenti quali Jörg Demus, Piotr Lachert, Dieter Zechlin, Andrej Jasinsky, Maria-Regina Seidlhofer, Sergio Perticaroli, Vera Gornostaeva, Paul Badura-Skoda, Maria Gloria Ferrari, Eli Perrotta, Franco Medori, Lazar Berman, Klaus Kaufmann, Hugo Weber. E’ risultata vincitrice di vari Concorsi:

SALVO DI SALVO

Baritono, ha studiato all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania sotto la guida della Professoressa Sara Piazza Pastorello e si è diplomato in canto presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Successivamente, si è perfezionato con Rodolfo Celletti e all’Accademia AIDA di Roma, con il soprano Doris Andrews e il regista Italo Nunziata. Ha cantato, fra gli altri, al Teatro Massimo Bellini di Catania, nei Teatri Greci di Siracusa, Tindari e Taormina, al “Rome Festival” di Roma, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro di Verdura di Palermo, al “Festival della Valle d’Itria” a Martina Franca, al Teatro Civico di Tortona, per il festival “Mascagni Estate” a Livorno e, all’estero, in Canada a Toronto e Montréal, negli Stati Uniti a New York e Boston, in Corea del Sud, in Giappone, in Ungheria al “Budapest Summer Festival” e a Malta.