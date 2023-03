Il Volley Gela vince contro la Siaz, venerdì sfida decisiva con la Dinamica

Gela. La formazione Under 16 del Volley Gela allenata dal prof Rosario Ferracane domina contro la Siaz di Piazza Armerina, vincendo con un netto risultato di 3-0. Primo set con una sola squadra in campo, terminato 25-5 per Catalano e compagne. Nel secondo e nel terzo set la Siaz ci prova un po’ di più rispetto al primo ma il risultato non cambia, 25-11, 25-16 e 3 punti in tasca.

La prossima gara, tra Volley Gela e ASD Dinamica, decreterà chi delle due accederà alle Final Four Under 16. A Santa Caterina Villarmosa, le gelesi si presenteranno con 24 punti, una lunghezza in più rispetto ai 23 dei padroni di casa.