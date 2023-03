Autolavaggio era stato chiuso, acquisite le autorizzazioni: disposto il dissequestro

Gela. Nelle scorse settimane, a seguito di controlli condotti dai militari della capitaneria di porto, un’attività di autolavaggio, in via Cascino, era stata sottoposta a chiusura. Sono emerse irregolarità per le autorizzazioni destinate allo scarico delle acque. Dopo il fermo, sono iniziati adempimenti per cercare di ottenere il riavvio. I funzionari del Libero Consorzio di Caltanissettae, la scorsa settimana, a conclusione della conferenza di servizi, hanno rilasciato l’autorizzazione unica ambientale, comprensiva del permesso agli scarichi. Provvedimento che è stato emesso anche dagli uffici comunali. Un’evoluzione che la difesa del titolare, sostenuta dall’avvocato Francesco Castellana, ha rappresentato alla procura.