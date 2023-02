Impianto fotovoltaico nel centro oli di Enimed, Regione rilascia un altro ok

Gela. Dalla Regione, attraverso l’Autorità di bacino, arriva un’altra autorizzazione necessaria al progetto del sistema fotovoltaico che Eni New Energy intende realizzare nell’area del nuovo centro oli. E’ stato rilasciato infatti il nulla osta idraulico, così come richiesto dalla società del cane a sei zampe che si occupa del settore delle rinnovabili. Già due anni fa, la Regione, dopo le valutazioni della Commissione tecnica specialistica, escluse la valutazione di impatto ambientale per questo tipo di sistema. Nel maggio dello scorso anno, invece, sempre gli uffici palermitani autorizzarono l’incremento della capacità, passata da 4,89 Mw a 5,5 Mw. Per il dipartimento regionale dell’energia, inoltre, ci sono tutte le condizioni per procedere con le attività “prodromiche” al rilascio del decreto di esproprio delle aree che serviranno a realizzare il sistema fotovoltaico. Il progetto ricade negli spazi esterni del nuovo centro oli di Enimed.