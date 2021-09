“Importante la visita di Giannini”, Scuvera: “Massima attenzione contro la criminalità”

“Il supporto delle forze di polizia in questi anni è stato ed è di fondamentale importanza all’azione di contrasto alla criminalità, tuttavia, come pure sottolineato in più occasioni dal procuratore della Repubblica, dottor Fernando Asaro, le specificità della criminalità organizzata che insiste sul nostro territorio, anche con pericolosi fenomeni di inabissamento, ed il trend crescente di episodi di delinquenza comune legati alla “mala movida”, impongono di mantenere alta la guardia e rendono evidente come ci sia ancora molto da fare. Non si possono che condividere le dichiarazioni di Giannini, lo Stato deve essere presente fisicamente giorno per giorno e le Istituzioni devono fare squadra per garantire, insieme, la sicurezza, la vigilanza ed il controllo del territorio. Infine – conclude – colgo l’occasione a nome della forza politica che rappresento, per esprimere un sentito ringraziamento al dottor Giannini, a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine presenti sul nostro territorio per quanto fanno nella loro quotidiana attività a tutela dei cittadini onesti”. Il gruppo locale di Fratelli d’Italia si dice sempre dalla parte delle forze di polizia.