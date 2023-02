Imprese, Banca Cf+ nel 2023 punta a raddoppiare i finanziamenti

MILANO (ITALPRESS) – “Il termometro della situazione è quello che ci dà il Pil, che nel 2022 è in crescita. Finalmente, dopo il periodo buio abbiamo una situazione macroeconomica che nel 2022 misura un segno positivo”. Lo ha detto Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale di Banca CF+, ex Credito Fondiario, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, rispondendo a una domanda sullo stato di salute del tessuto imprenditoriale italiano.”Nello specifico – ha continuato – abbiamo alcune situazioni che vanno bene, immaginiamo i servizi e il turismo che sono tornati a livelli pre-crisi, e alcune situazioni che sono oggettivamente in difficoltà”, ha aggiunto parlando anche del “mondo delle costruzioni e dell’edilizia connessi a questa situazione che si sta generando del Superbonus”. “Questa situazione di incertezza del cambiamento – ha detto – sta creando difficoltà al settore”. Per De Francisco, però, “qualche misura che va nella direzione di aiutare questo settore c’è stata”.Si discute sul rialzo dei tassi, quali sono le conseguenze per le imprese? “Nell’istante in cui una realtà aziendale deve chiedere nuovi finanziamenti per un investimento – ha sottolineato l’ad di Banca Cf+ – inizia a chiedersi se il gioco conviene, ovvero se finanziarsi bloccando questi tassi per un determinato periodo di tempo giustifica l’investimento o se è meglio ritardarlo. Se parliamo di liquidità, un’azienda va in difficoltà con una rata più grande nell’istante in cui nel settore in cui opera non si è riusciti a scaricare sul cliente finale i prezzi aumentati”.Banca Cf+ è specializzata in tre aree: il factoring, acquisto di crediti fiscali Iva e Ires e finanziamenti assistiti dai fondi centrali di garanzia. In un anno ha ricevuto richieste per quasi 8 miliardi di euro, erogando finanziamenti per 800 milioni. L’obiettivo per il 2023 è arrivare a 1,5 miliardi di finanziamenti. “Quello che ci distingue è la rapidità nei tempi di risposta”, ha sottolineato l’ad.Oggi è importante cogliere al meglio le opportunità del Pnrr. “Ritengo – ha affermato De Francisco – che l’unico modo per poter mettere a terra in modo efficace il Pnrr e tutte le risorse che stanno dietro sia attraverso il credito bancario”. Per De Francisco “nei vari progetti, innovazione, digitalizzazione e green, lo strumento del Pnrr può diventare efficace nell’istante in cui sarà tramutato alle aziende attraverso il credito bancario. La piccola e media azienda – ha aggiunto – potrà accedere a questi strumenti attraverso il credito bancario”.Le Pmi costituiscono una parte importante del tessuto imprenditoriale italiano. “La piccola azienda italiana, con tutti gli strumenti di flessibilità che si porta dietro – ha sottolineato l’amministratore delegato di Banca Cf+ -, esiste da decenni e ha trovato un suo modo per portare avanti un’operatività che consente a una famiglia di dare lavoro ad altre lavorando con due o tre milioni di fatturato. Il fatto di partecipare in associazioni rende all’azienda più facile godere di servizi, accedere a opportunità. Non necessariamente deve finire in una filiera ma è uno strumento per fare scala, per accedere a facilities che da sola non potrebbe sviluppare”.- foto Italpress -(ITALPRESS).