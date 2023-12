Imu e Irpef dopo il dissesto, il consiglio di sabato non dà risposte: solo cinque presenti

Gela. Il tentativo lo ha fatto, per cercare di chiudere il cerchio anche sui primi atti generati dalla dichiarazione di dissesto dell’ente comunale. La chiamata piuttosto inconsueta di sabato non ha però riservato grandi risposte. Il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, questa mattina, ha dovuto prendere atto della presenza in aula di appena cinque consiglieri. Chiaramente, non c’erano le condizioni per iniziare la seduta e trattare anche la rideterminazione di Irpef e Imu, dettata appunto dal dissesto del municipio, sulla quale non mancano consistenti dubbi anche tra le fila degli alleati dell’avvocato Greco.