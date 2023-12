Inchiesta antidroga “Smart working”, i fratelli Raitano lasciano il carcere: disposti domiciliari

Ruben Raitano, invece, al momento dell’esecuzione della misura si trovava ricoverato in ospedale a Catania e di conseguenza è stato trasferito in una struttura penitenziaria etnea. In fase di interrogatorio ha però chiarito di aver conosciuto persone che erano sottoposte a controlli delle forze dell’ordine ma ha ribadito di non aver partecipato ad una presunta rete di spaccio. Per gran parte degli indagati coinvolti nel blitz, la prossima settimana è prevista l’udienza di riesame. In base a quanto emerso dagli accertamenti investigativi, per la droga le basi logistiche pare fossero le abitazioni di Francesco Scicolone (rappresentato dall’avvocato Rosario Prudenti) e Giacomo Tumminelli (con il legale Davide Limoncello), a loro volta raggiunti da misure di custodia cautelare in carcere.