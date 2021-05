“In giunta o fuori daremo contributo”, Iv: “In estate presentiamo programma alla città”

“Timore di uscire dalla giunta? Assolutamente, no – dice Pizzardi – dobbiamo iniziare a considerare la politica anche da punti di vista differenti. Non ci interessano le polemiche. Non ne abbiamo fatte e continueremo a non farne. Se il sindaco e la maggioranza dovessero decidere che per stare in giunta c’è la necessità di avere una rappresentanza in consiglio comunale, accetteremo di buon grado, visto che non abbiamo consiglieri di Italia Viva. Noi, stiamo cercando di dare un contributo alla città, con il nostro assessore, che sta lavorando bene ed è sempre presente. Per il resto, proseguiremo a proporre progetti e iniziative, anche fuori dalla giunta, mettendo a disposizione i nostri contatti con la deputazione regionale e con i parlamentari di Italia Viva”. I renziani non fanno pressioni su Greco, nonostante l’intesa che ne ha ufficializzato l’ingresso in giunta abbia creato tensioni politiche enormi nell’alleanza del sindaco.