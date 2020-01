In molte scuole riscaldamenti fuori uso, Consulta: “Confronto con studenti per arrivare a normalità”

Gela. In diversi istituti scolastici della città il sistema di riscaldamento non funziona. Negli ultimi giorni, ci sono stati scioperi e proteste. La Consulta giovanile ha deciso di confrontarsi con gli studenti, che soffrono questi disagi. “La nostra priorità sarà sicuramente sostenere la risoluzione delle problematiche legate al riscaldamento di diversi istituti scolastici, che risultano all’ordine del giorno. C’è la necessità di raggiungere al più presto una situazione di normalità per il bene degli studenti – dicono i componenti della Consulta – quindi, valutiamo di organizzare se necessario anche incontri con il commissario del Libero Consorzio e con le varie istituzioni per elaborare una vera e propria strategia di risoluzione di problematiche legate ai diritti dei giovani”.