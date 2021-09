In Russia per le elezioni, Genovese: “Sistemi all’avanguardia, contatti importanti”

Gela. Ha partecipato a tutte le fasi delle recenti elezioni russe, per il rinnovo della Duma, che hanno visto l’ennesima affermazione del partito del presidente Vladimir Putin, “Russia Unita”. L’imprenditore Luca Genovese è stato personalmente invitato dagli ambasciatori a disposizione della Repubblica di Abcasia, territorio separatista georgiano, riconosciuto dalla federazione russa ma non da diversi Stati europei, compresa l’Italia. Genovese, insieme ad altri professionisti locali, ha raggiunto la Russia per partecipare ad un forum sulle elezioni e poi ha operato come osservatore, per valutarne tutte le fasi. “Abbiamo visitato molti seggi, siamo stati accolti con grandi onori e siamo stati testimoni del fatto che tutto era molto tranquillo – dice – con livelli di sicurezza altissimi, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Quello che per me è stata una grande novità sono stati i voti on line eseguiti da tutte quelle persone che erano impossibilitate ad essere materialmente alle urne, magari per problemi di salute o di disabilità. Si sono avvalsi di nuove tecnologie che spero possano arrivare pure in Italia. Sono stati giorni intensi, abbiamo avuto l’opportunità di visitare delle ambasciate, nel mio caso ho conosciuto l’ambasciatore dell’Abcasia presso la Federazione Russa. Siamo stati invitati dalla Camera Civica Russa, accolti dal presidente Lydia Mikheeva. Ripeto, tutto è stato molto tranquillo. E’ un’esperienza sicuramente da ripetere, grazie ai rapporti di amicizia che mi legano personalmente agli ambasciatori Vito Grittani e Kan Taniya”.