In sciopero della fame da 128 giorni, Missuto: “Non mollo, vorrei incontrare procuratore e ministro”

Gela. “Non mi fermo…Io non mollo, non mi piegherò ai poteri forti”. È stremato Emilio Missuto, che da 128 giorni ormai sta portando avanti la sua personale protesta davanti a Palazzo di Giustizia, attraverso uno sciopero della fame che lo sta logorando nel fisico e nell’anima.

Emilio da più di quattro mesi cerca di puntare i riflettori sulla sua vicenda giudiziaria che si è man mano trasformata in un dramma personale.

Nel 2007 la sua ditta fallisce a causa di un mancato pagamento di 37mila euro di tasse, soldi che Emilio non aveva pur vantando un credito di circa un milione di euro dallo Stato per lavori effettuati in alcuni comuni della Sardegna, realizzati, fatturati e mai pagati.