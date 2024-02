Rischi dall’impianto per la telefonia? Arpa effettuerà nuovi accertamenti anche in una scuola

Gela. E’ stato segnalato al Comune, attraverso il sindaco, l’attivazione di un ripetitore di segnale per la telefonia mobile nei pressi della villa comunale e nelle immediate vicinanze di un plesso scolastico. Per questo motivo il primo cittadino aveva chiesto il 5 febbraio agli uffici del Suap, Sue ed all’Arpa Sicilia di aprire una istruttoria e verificare la mancanza di pericoli per la salute dei cittadini.

Il sindaco Greco ha chiesto di valutare la sospensione delle autorizzazione nelle more in cui siano ripristinati i valori o inibire la prosecuzione alla luce dei parametri e degli eventuali scostamenti accertati dall’Arpa.

La stessa azienda attiverà i controlli dovuti, estendendoli a quelle infrastrutture che si trovano ubicate in località sensibili, come scuole e luoghi di particolare flusso di cittadini. Il 27 febbraio, presso la scuola elementare S.Maria di Gesù, in via Ventura, i funzionari dell’Arpa eseguiranno le analisi sull’impatto elettromagnetico della stazione radio base, poste sul torrino di un fabbricato posizionato nelle immediate vicinanze della scuola.