In un loro appartamento c’era un giro di prostituzione, due coniugi indagati: gestiscono un b&b

Gela. I carabinieri della sezione di polizia giudiziaria in servizio presso la procura della Repubblica hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari e di sequestro preventivo, emessa dal giudice per le indagini preliminari, nei confronti di due coniugi, gestori di fatto di un bed&breakfast, per i reati di sfruttamento, favoreggiamento e tolleranza della prostituzione. Rispettivamente, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono state coordinate dalla procura e condotte dai carabinieri. Nel corso dell’operazione è stato sottoposto a sequestro un appartamento nella disponibilità dei coniugi, dove le donne, tutte di origini straniere, esercitavano l’attività di prostituzione.