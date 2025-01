Inaugurato il nuovo pronto soccorso del Policlinico di Messina

MESSINA (ITALPRESS) – «Alla realizzazione e alle inaugurazioni di queste aree di emergenza, che mi stanno molto a cuore, si arriva soltanto con il lavoro. Il problema è il dopo e cioè la gestione, l’efficienza e la risposta ai cittadini. Momenti come questi sono belli e positivi, ma durante il mio mandato pretenderò che si dia continuità e che le nuove strutture sanitarie operino con efficienza per garantire ai cittadini il diritto ad essere assistiti in luoghi degni e con le dovute attenzioni e competenze». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’inaugurazione del nuovo pronto soccorso generale del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Dopo il taglio del nastro, il governatore ha effettuato una visita alla struttura dedicata all’emergenza, che torna nella sede storica del padiglione E dell’ospedale. Presenti, tra gli altri, anche gli assessori regionali alla Salute Daniela Faraoni e al Turismo Elvira Amata, il presidente della Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Laccoto, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, il sindaco di Messina Federico Basile, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Giorgio Giulio Santonocito, autorità civili, politiche, religiose, militari e dirigenti e personale sanitario. «Stiamo facendo di tutto – ha aggiunto Schifani in aula magna, dopo la visita ai reparti – per cambiare la sanità siciliana, nell’interesse dei cittadini. Mi auguro che ci sia uno scatto di mentalità perchè si faccia sistema e ognuno senta di far parte di una squadra. L’ho detto fin dal mio insediamento: le aree di emergenza rappresentano una presenza non soltanto sanitaria, ma anche sociale e affettiva nei confronti di chi sta male e si presenta alla struttura ospedaliera per essere curato. Abbiamo il dovere di fare in modo che chi si rivolge al sistema sanitario si senta accudito e non abbandonato. Con i direttori dei dipartimenti regionali competenti – ha aggiunto il presidente Schifani – abbiamo lavorato con grande impegno per accelerare l’utilizzo dei fondi destinati alla Sanità. Per questo ringrazio per l’impegno profuso l’ex l’assessore Giovanna Volo, con questa determinazione continueremo con l’assessore Daniela Faraoni». «Un pronto soccorso così riqualificato e strutturato – ha sottolineato l’assessore alla Salute Daniela Faraoni – è motivo di grande di soddisfazione, uno dei primi risultati che dovremo mettere a segno anche nelle altre città affinchè si possa dire che l’obiettivo dell’emergenza è stato raggiunto. Dobbiamo avere la capacità di creare una rete territoriale che sia in grado di supportare tutti i bisogni sanitari della popolazione regionale. Ringrazio il direttore Santonocito per questa grande opportunità che mette in risalto la volontà di investire su un punto di erogazione di sanità di grande livello che deve diventare punto di riferimento per tutto il territorio di Messina. Catania è già avanti, adesso dobbiamo concentrarci su Palermo, perchè i Policlinici devono essere il faro del sistema sanitario regionale».«L’apertura del Pronto Soccorso – ha detto la rettrice Giovanna Spatari – rappresenta il consolidamento di un percorso che insieme alla nuova Direzione Strategica abbiamo intrapreso, con un cronoprogramma ben definito, per completare un’opera essenziale per i cittadini e per tutti i professionisti che operano all’interno del Policlinico. Sono lieta perchè si tratta di una struttura fondamentale, punto di riferimento centrale per intercettare i bisogni dei cittadini e per rispondere al meglio alle richieste di salute della popolazione e del nostro territorio. Grande attenzione è stata posta alla tutela della sicurezza degli operatori con l’adozione di diversi accorgimenti, sia sotto il profilo strutturale che organizzativo. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente Schifani per la sua attenzione e sensibilità e per il ruolo avuto nel favorire il completamento di quest’opera così importante».Un obiettivo, quello dell’apertura del Pronto Soccorso, prioritario fin dall’inizio del mandato per il Direttore Generale Giorgio Giulio Santonocito: «Oggi è una giornata importante per la città e per tutta la mia squadra che da un anno a questa parte ha dedicato ogni energia affinchè si potesse arrivare all’apertura del Pronto Soccorso. Un’inaugurazione che non costituisce un punto di arrivo ma di partenza per poter operare ogni giorno applicando un modello organizzativo e di lavoro più agevole e funzionale per gli operatori e per il benessere dei pazienti».– foto ufficio stampa Regione Siciliana –(ITALPRESS).