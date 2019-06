Incardona, “Giudice? Spero mantenga impegno su gettone”: vicepresidente, “sono opposizione”

Gela. La vicepresidenza del consiglio comunale, alla fine andata all’indipendente Paola Giudice, ha comunque aperto dei varchi politici. Il consigliere dell’Udc Salvatore Incardona, che sembrava praticamente pronto ad ottenere il via libera, ha invece ritirato la candidatura. “Non volevo mandare al macero la mia pelle – dice – avevo già capito che qualcosa non andava. La maggioranza si era riunita due volte e c’è stato l’assist di Giuseppe Morselli a Paola Giudice, che fino a qualche ora prima aveva detto pubblicamente di non essere interessata. Più che un’elezione, è stata una nomina, decisa dopo la riunione convocata dal sindaco Lucio Greco. Veto nei miei confronti? Non so dirlo”. Incardona qualche messaggio lo invia anche a Paola Giudice. “Aveva detto di non essere disponibile e un suo post su facebook è diventato tema di consiglio comunale – prosegue – spero solo che non ritratti anche l’impegno assunto sulla rinuncia al gettone di presenza. Non si sa mai”.