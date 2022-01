Incendio in raffineria, esposto Wwf: documento anche a prefettura e Comune

Il Wwf Sicilia-Centrale ricorda che “il sito di Gela ricade tra le Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) e costituisce Sito di Interesse Nazionale (SIN) sul quale si applica il Piano di Risanamento dell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Gela; per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, il Piano Regionale per la Tutela della qualità dell’Aria classifica il Comune di Gela tra quelli ricompresi nella Zona IT1914 “Aree Industriali. Per tali aree a rischio, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente ha emanato i Piani di Azione per il risanamento della qualità dell’aria e le indicazioni per la realizzazione di una rete di rilevamento della qualità dell’aria e per il monitoraggio e la caratterizzazione delle molestie olfattive”. Qualora dovessero emergere violazioni, nell’esposto si richiede di informare la procura. L’esposto è stato inoltrato anche alla prefettura di Caltanissetta. Eni, negli scorsi giorni, ha già fatto sapere di essere pronta a collaborare con le autorità, affinché possa riprendere il ciclo produttivo dei biocarburanti.