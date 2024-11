Inchiesta “H24 store”, Di Noto era già seguito dagli investigatori per lo spaccio di droga

Le intercettazioni, indicate come essenziali dagli investigatori, hanno dato la prova considerata decisiva per la disponibilità della mitraglietta, costata non meno di tremila euro e che per gli inquirenti Di Noto avrebbe nascosto, insieme ad altri coinvolti, in un’area rurale, forse un terreno. “L’arma da guerra” doveva essere la credenziale per prevenire azioni ritorsive dal gruppo riconducibile a Tasca. Tutto sarebbe scaturito da un alterco in una discoteca della zona di Marina di Ragusa. Le contestazioni vengono mosse inoltre al presunto armiere Massimo Curva’ e ancora a Carmelo Ascia, Rocco Azzolina e Tiziano Iraci, quest’ultimo avrebbe messo a disposizione il terreno per nascondere la mitraglietta, ad oggi non ritrovata.