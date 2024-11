Gela, Di Dio non ha dubbi: “Abbiamo tutte le carte in regola per vincere”

Nonostante il negativo rendimento in trasferta questo Gela continua a resistere e rimane ad un passo dalla vetta, anche se spodestare i nerorosa non sarà per nulla semplice, vista la costanza dei palermitani. Nello spogliatoio biancazzurro c’è, però, chi è fermamente convinto che questa squadra ridurrà il gap che la separa dalla vetta e riuscirà a conquistare il tanto bramato salto di categoria.

“Sono convinto di riuscire a vincere il campionato con la squadra che abbiamo – ha affermato Di Dio – squadre come la nostra difficilmente si trovano in giro, abbiamo tutte le carte in regola per vincere tranquillamente”.

“Quando scendo in campo e vedo i nove componenti della panchina mi domando come ancora non riusciamo a mettere il piede sull’acceleratore – ha continuato Sessa – i nomi sono importanti, ci alleniamo duramente tutti i giorni però non arrivano ancora quei risultati che speriamo”.