Inchiesta su presunti illeciti per sanatoria Rsa, 18 dal gup: Comune e Asp parti civili

Gela. Le notifiche mancanti sono state completate direttamente in aula, dove comunque gli imputati ritorneranno il prossimo aprile. Sono diciotto i coinvolti nella seconda tranche dell’inchiesta sulla Rsa Caposoprano. Il primo filone, nel quale si contesta anche la corruzione, è arrivato in dibattimento. Davanti al gup Marica Marino, invece, sono chiamati a rispondere vertici della società proprietaria della struttura sanitaria, dirigenti comunali, funzionari e tecnici. Questa volta, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sulle procedure per la sanatoria dell’ex albergo “Caposoprano”, oggi convertito in residenza sanitaria assistita. In base alle accuse, ci sarebbero state delle irregolarità, tese a favorire la proprietà della Rsa e garantire l’accreditamento regionale. Secondo i pm della procura, in aula con il sostituto Ubaldo Leo, sarebbero stati rilasciati anche atti falsi. Elementi che verranno valutati dal giudice. A risponderne sono Rosario Internullo, Orazio Marino, Filippo Manganuco, Giuseppe Cosenza, Vincenzo Cagnes, Aldo Fulco, Antonio Tumminello, Gaetano La Bella, Donato Fidone, Alessandro Stamilla, Marco Bruno, Salvatore Russo, Santi Nicoletti, Renato Mauro, Antonio Pizzolanti, Mario Bollati, Maurizio Torres e Giuseppe Ginex. Hanno già indicato la volontà di costituirsi parti civili sia il Comune, con l’avvocato Gabriella Ganci, sia l’Asp, rappresentata dal legale Giacomo Butera. L’amministrazione comunale e i manager dell’Azienda sanitaria provinciale sarebbero stati danneggiati dalle presunte condotte illecite dei propri dipendenti.