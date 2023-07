Inchiesta sui furti d’acqua nella condotta Gela-Aragona, proscioglimento per uno degli imputati

Gela. L’inchiesta si concentrò su furti d’acqua dalla rete della condotta Gela-Aragona. I pm della procura locale hanno mandato a processo ventisei imputati, tutti della provincia di Agrigento ma con proprietà terriere in territorio buterese e gelese. Molti di loro, per il tramite dei rispettivi legali, hanno già avanzato richiesta di riti alternativi e messa alla prova. Il giudice Eva Nicastro ha invece disposto il proscioglimento del cinquantenne Angelo Consagra, difeso dall’avvocato Francesco Cottone. Era accusato di violenza privata, perché secondo gli inquirenti avrebbe minacciato un operatore che stava effettuando verifiche sulla presenza di eventuali allacci idrici abusivi. La difesa ha spiegato che l’operatore non formalizzò mai una querela nei confronti di Consagra. In assenza di una condizione di procedibilità essenziale, come ribadito dal difensore, sono venuti a mancare i presupposti per procedere.