Royalties, Greco aspetta governo regionale: “Condivisione bipartisan, da M5s e fino a FdI”

A differenza dei tanti dissidi politici locali, l’avvocato spiega invece di aver apprezzato lo spirito bipartisan che è maturato intorno all’iniziativa. “Quello che reclamiamo – aggiunge – è un diritto sacrosanto, il riconoscimento di una quota delle royalties sull’estrazione del gas naturale, tema sul quale possiamo affermare di aver ottenuto l’attenzione da parte delle massime cariche della Regione. Ho apprezzato la disponibilità e la condivisione dei gruppi parlamentari, dal Movimento Cinquestelle a Fratelli d’Italia. In perfetta sintonia con i sindaci abbiamo deciso di recarci in Regione. Voleva essere un momento di sensibilizzazione rispetto a questo diritto per il quale ci stiamo battendo politicamente”. Il sindaco ribadisce il concetto. “Ci aspettiamo che le nostre richieste vengano accolte. C’è l’impegno del capo di gabinetto della presidenza della Regione, Salvatore Sammartano e del capo della segreteria particolare, Marcello Caruso, a raccordarsi con il presidente Schifani e valutare la forma parlamentare più idonea per l’approvazione della norma sulle royalties a favore di Gela, Licata e Butera. Dopo l’incontro a Palermo – conclude – sono ancor più ottimista e convinto che, entro l’approvazione della prossima legge finanziaria riusciremo a ottenere questo importante ristoro per la nostra città. Si tratta di risorse naturali preziose, che i nostri territori offrono al Paese, nell’ambito di un piano energetico nazionale. Ritengo pertanto giusto, se non sacrosanto, che Gela abbia questo riconoscimento. E, per fortuna, in Regione, anche dalla struttura di supporto del presidente, oltre che dai gruppi parlamentari, abbiamo trovato sostegno e condivisione”.