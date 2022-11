Inchiesta “Ultima fermata”, due a processo: perizia su intercettazioni

Gela. Sono stati coinvolti nell’inchiesta “Ultima fermata” e non hanno definito le loro posizioni con riti alternativi, come fatto da altri imputati. Davanti al collegio penale del tribunale Francesco Ascia e Piero Francesco Frazzitta rispondono alle accuse. Sono assistiti dagli avvocati Carmelo Tuccio e Davide Limoncello. In base a quanto accertato dai carabinieri e dai pm della procura, i due avrebbero preso parte anche ad una rapina, messa a segno all’interno del bar della stazione. Avrebbero gravitato nel gruppo che aveva base proprio in quella zona.