Incidente sul lavoro, morte a Comunelli: “Mezzo non era idoneo, troppa pendenza in quel punto”

Gela. Tre anni fa, quando a Comunelli si verificò l’incidente mortale costato la vita all’agrigentino Giovanni Cusumano, ci sarebbero state irregolarità. E’ stato spiegato, in settimana, nel corso dell’esame testimoniale di uno degli ispettori del lavoro intervenuto nell’area dell’incidente. Cusumano venne travolto dal bobcat che stava manovrando. “In quel punto – è stato riferito – c’era una pendenza dell’ottanta per cento e il mezzo non era idoneo. Era più piccolo di una vecchia Fiat 500”. Per il testimone, “gli scavi a trincea” dovevano essere eseguiti “manualmente”. Invece, si decise di usare il mezzo. “Il lavoratore non fu informato e formato e non sapeva a cosa andava incontro”, ha ribadito. Per Cusumano, non ci fu nulla da fare. Morì schiacciato.