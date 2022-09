Incrementare le buste paga e le pensioni, Cgil in strada contro il caro bollette

Palermo. Un volantinaggio in tutta la Regione per chiedere immediate misure di contrasto al caro bollette e all’aumento vertiginoso di tutti i costi, che mettono alle strette famiglie e lavoratori. Ieri, la Cgil è andata nelle strade, in tutte le principali città dell’isola, compresa Gela. A Catania c’era il componente della segreteria regionale Ignazio Giudice. “I redditi da lavoro e da pensione vanno aumentati subito con un bonus di ottocento euro, incrementando il netto in busta”, hanno spiegato i sindacalisti.