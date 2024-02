Indagine su aziende e beni, confisca all’imprenditore Domicoli: in appello decisa la revoca

Gela. A novembre dello scorso anno, su provvedimento dei giudici del tribunale delle misure di prevenzione di Caltanissetta, fu disposta la confisca di due aziende e di un conto corrente, riconducibili all’imprenditore Claudio Domicoli, in passato condannato per contestazioni di mafia. In appello, però, i magistrati nisseni hanno disposto il dissequestro, con la revoca della confisca. E’ stato accolto il ricorso avanzato dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Flavio Sinatra. Già nel primo procedimento, i magistrati non avevano accolto la sottoposizione alla sorveglianza speciale per quattro anni. La difesa ha ribadito l’assenza di pericolosità sociale. Domicoli e i familiari operano nel settore dell’ortofrutta e della trasformazione dei prodotti del comparto. Non è possibile individuare una presunta sproporzione tra le disponibilità dell’imprenditore e l’attività svolta, come fatto rilevare nel corso del procedimento.