Individuato il nuovo dirigente del settore bilancio, scelta Bonfirraro: è già funzionario comunale

Gela. L’attesa, durata quasi due anni, trova una parziale soluzione. A conclusione della fase di selezione, è stato individuato il nuovo dirigente al bilancio. Il sindaco Lucio Greco, dopo le valutazioni condotte dalla commissione interna, ha formalizzato la nomina della dottoressa Maria Concetta Bonfirraro, attuale funzionario del settore tributi del municipio. Una scelta che va in continuità, dato che il neo dirigente conosce la situazione emergenziale dell’ente dovuta sia al dissesto sia all’esiguità della dotazione di personale. Da tempo, proprio gli uffici finanziari del municipio sono sottoposti ad una mole di lavoro consistente, aumentato a seguito degli adempimenti imposti dal dissesto. Il curriculum del neo dirigente è stato individuato e ritenuto idoneo alle esigenze attuali. In mancanza di spazi per assunzioni a tempo indeterminato, impossibili sotto dissesto, la procedura attuata permetterà una collocazione per tre anni. Bonfirraro ha già svolto incarichi negli uffici finanziari del Comune di Niscemi. A Palazzo di Città, opera nel settore tributi come funzionario responsabile.