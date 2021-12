Inviato “Le Iene” gira spot per la donazione organi al Crt Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Uno spot per ricordare l’importanza di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi. L’inviato de “Le Iene” Gaetano Pecoraro è il protagonista della campagna di fine anno del CRT Sicilia che riprende il claim della campagna nazionale “Donare è una scelta naturale” promossa dal ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti.“Qui al Centro Regionale Trapianti della Sicilia – dice la ‘Ienà palermitana nello spot girato al CRT- si incrociano storie di dolore e di speranza, e gli operatori del Coordinamento operativo lottano contro il tempo per salvare le tante vite in attesa di trapianto. La donazione di organi è una scelta naturale e un “Si” può fare la differenza. Ricordati di firmare la tua dichiarazione di volontà”.Nel video, accanto a Pecoraro, compaiono il Coordinatore Regionale del CRT, Giorgio Battaglia, e la responsabile del Coordinamento operativo, Bruna Piazza.“Innanzitutto ringrazio Gaetano Pecoraro per la sensibilità e il sostegno al CRT. I buoni risultati raggiunti quest’anno, che presenteremo nelle prossime settimane, testimoniano la necessità di continuare a promuovere la cultura della donazione con campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini” commenta Battaglia. (ITALPRESS).