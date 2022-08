Inzaghi “Lazio forte, servono carattere e attenzione”

MILANO (ITALPRESS) – “Affrontiamo una squadra forte che quest’anno è cresciuta nell’organico e ha mantenuto tutti i giocatori più forti. Dovremo fare una gara di carattere perchè la Lazio è preparata e giocheremo in uno stadio importante con tanta gente: servirà una partita attenta”. Simone Inzaghi presenta così la sfida che attende domani l’Inter all’Olimpico contro la Lazio. “Sarri è un tecnico preparato, dà una impronta alle sue squadre, poi ogni partita ha una storia a sè e lo abbiamo visto proprio contro i biancocelesti nell’ultimo campionato – ha osservato l’allenatore nerazzurro in conferenza – Sappiamo che importanza hanno gli scontri diretti, fino all’anno scorso a parità di punteggio erano determinanti, ma in Serie A nessuna gara è scontata e lo abbiamo visto nelle prime due giornate, con grandi squadre che hanno perso qualche punto, dunque le partite con le cosiddette piccole sono importanti”.Inzaghi si è poi soffermato sulla situazione di Milan Skriniar, che sembra destinato a restare all’Inter nonostante il corteggiamento del Paris Saint-Germain: “Lo vedo molto bene, concentrato e attento – ha dichiarato il tecnico nerazzurro – Ha avuto qualche problemino a inizio preparazione per via dell’infortunio rimediato in nazionale, inusuale per lui che negli ultimi anni non si era mai fermato. Ma poi si è messo a completa disposizione e la sua condizione sta crescendo come quella dell’Inter”. Infine una battuta su Immobile, per anni allenato da Inzaghi: “Mi lega un grande affetto a Ciro, ha fatto stagioni importanti con me in panchina e anche lo scorso anno con Sarri. La partita contro la Lazio è particolare per tutti, ci teniamo molto: auguro a Immobile di segnare sempre ma non domani”, ha concluso il tecnico dell’Inter.- foto LivePhotoSport -(ITALPRESS).