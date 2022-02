Irregolarità nel centro per migranti di Manfria, Biondi e referenti locali a processo

Gela. Ci sarebbero state irregolarità e violazioni nella gestione dell’ex centro per migranti, a Manfria. Ieri, il gup Roberto Riggio ha disposto il rinvio a giudizio per l’imprenditore Pietro Biondi e per i referenti locali della cooperativa che gestiva la struttura. Si tratta dello stesso gruppo che sul territorio aveva avviato anche comunità terapeutiche e per anziani. I pm della procura e i poliziotti si concentrarono su quanto sarebbe accaduto nel centro per migranti, ricavato in un ex albergo. Ne rispondono, oltre a Biondi, Giuseppa Palumbo, Francesca Politi, Gemma Iapichello, Gaetana Franco, Katarzyna Chylewska, Rosetta Cialdino, Rosaria Bilardi, Carmela D’Angeli, Giuseppe Biancheri, Vincenzo Castelletto e Salvatore Scilleri. I lavoratori avrebbero subito violazioni dei diritti contrattuali e imposizioni, anche fino al lavoro nero. Uno degli imputati, invece, ha patteggiato.