Irregolarità e condizioni igieniche non idonee, controlli Nas in due attività: c’è la sospensione

Gela. Irregolarità sono emerse in questi mesi estivi e in città i carabinieri del Nas hanno provveduto ad una consistente attività di controllo, concentrata in locali e attività di ristorazione. In una di queste sono state riscontrate “insufficienze igieniche nei locali cucina e la detenzione di alimenti privi di etichettatura”. Di conseguenza, Asp ha disposto la sospensione dell’attività.