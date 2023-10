Via al nuovo servizio rifiuti: Greco, “obiettivo raggiunto anche grazie ai consiglieri responsabili”

Gela. L’avvento del nuovo servizio rifiuti in città è stato ufficializzato con una cerimonia in piazza San Francesco. L’amministrazione comunale, i vertici di Srr4 e Impianti Srr, il presidente del consiglio Salvatore Sammito e anche gli operai del servizio, hanno inaugurato un nuovo ciclo. “Finalmente, avremo un servizio efficiente, efficace e che risponde al criterio dell’economicità. In questi quattro anni – ha detto il sindaco Lucio Greco – abbiamo affrontato problemi enormi. L’avvio del nuovo servizio era uno dei cardini essenziali del mio programma elettorale e ci siamo riusciti. Mi scuso per i ritardi ma non sono addebitabili all’amministrazione. Devo dire che questo risultato è anche merito di quei consiglieri responsabili che hanno votato il Pef e il provvedimento Tari. Vogliamo andare incontro ai cittadini. Dobbiamo collaborare e stiamo lavorando sulle premialità”.