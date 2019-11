ITALIA DEL NUOTO PARALIMPICO DA MATTARELLA “PAESE CRESCE CON VOI”

ROMA (ITALPRESS) – Al Quirinale per festeggiare un successo storico, in vasca ma anche fuori. L’Italia del nuoto paralimpico è stata ricevuta questa mattina dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due mesi dopo lo splendido Mondiale di Londra dove, per la prima volta nella storia, ha vinto il medagliere portando a casa ben 50 medaglie frutto di 20 ori, 18 argenti e 12 bronzi. Oltre al Capo dello Stato, presenti, tra gli altri, il numero uno del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il ministro per le politiche giovanili e per lo sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Federazione italiana nuoto paralimpico Roberto Valori e tutti gli atleti protagonisti nella rassegna iridata londinese. “Avete dato un grande contributo con questi risultati, avete fatto risuonare tante volte l’inno nazionale ma il contributo che date alla vita quotidiana è altrettanto importante – ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – Il nostro paese cresce insieme a voi. Trasmettete un grande messaggio a tutta l’Italia, grazie per le vostre attività e per il vostro impegno: siete una magnifica rappresentazione dell’Italia”. “Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, inimmaginabile sino a qualche tempo fa: l’Italia ha messo dietro tutti – ha sottolineato il presidente del Cip, Luca Pancalli – Mai successo nella storia dello sport paralimpico, questo risultato ha fatto un rumore straordinario all’estero. L’aggettivo più utilizzato era impressionante”.

(ITALPRESS).