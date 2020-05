Italia Viva, “isola pedonale in centro ma prima abbellirlo e rilanciarlo”

Il gruppo di “Italia Viva” si rivolge anche all’assessore Cristian Malluzzo, che sta seguendo gli aspetti principali dei progetti per l’edilizia scolastica. “L’approvazione in Senato dell’emendamento di Italia Viva sull’edilizia scolastica rappresenta un’occasione imperdibile per la città, considerato che la norma consente di nominare i sindaci come commissari delle singole opere snellendo la burocrazia e velocizzando al massimo le procedure. In poche parole, tutti i cantieri nelle scuole fermi da anni potrebbero partire subito rendendo i plessi della città belli e sicuri e dando una scossa all’edilizia – concludono – “Italia Viva” chiede al sindaco Greco e all’assessore Malluzzo di effettuare, grazie anche alla collaborazione con i dirigenti scolastici e i docenti, un’immediata

ricognizione di tutti i cantieri, così da rendere la città pronta ad attivarli”.