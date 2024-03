Kick Boxing, Rapicavoli e Vella campioni regionali

Gela. Due successi prestigiosi che spianano la strada per la fase nazionale, prevista a fine maggio a Rimini. Si confermano campioni regionali Tiziano Rapicavoli e Luigi Vella di Kick Boxing K1. Per Tiziano un successo ancor più importante perché arrivato in una nuova categoria, ovvero la 35/40 kg, necessario per l’aumento di peso e di altezza durante la sua fase adolescenziale.

Vella combatte invece sempre in quella fino a 30Kg. La tappa regionale per i due allievi allenati dal maestro Carmelo Caiola si è svolta nella bella cornica del Palabattiati di Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania.