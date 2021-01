La chiesa di Sant’Agostino sede per l’anno Giubilare dedicato a San Giuseppe

Gela – Domani, domenica 10 gennaio alle ore 18.00 nella Chiesa di Sant’Agostino, il Vescovo Mons. Rosario Gisana, aprirà l’Anno straordinario dedicato a San Giuseppe. La celebrazione sarà preceduta da una conferenza tenuta da don Luigi Maria Epicoco, noto teologo, scrittore e direttore dell’ISSR dell’Aquila. Papa Francesco ha indetto questo speciale anno, dedicato al Santo Patriarca, in occasione del 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe come Patrono della Chiesa Cattolica.La Penitenzieria Apostolica ha designato la Chiesa di Sant’Agostino come luogo giubilare concedendo un ampio ventaglio di opportunità che permette a tutti i fedeli di lucrare, nell’arco di questo anno dedicato di San Giuseppe che si concluderà il 5 dicembre prossimo, l’indulgenza plenaria applicabile sia per i vivi e che per i defunti. Per l’occasione, ogni prima domenica del mese verranno tenute, da diversi teologi, psicologi, pedagogisti e sociologi, delle conferenze biblico-pastorali su: “La paternità oggi: tra fragilità e testimonianza con gli occhi di Giuseppe di Nazareth”, i quali in particolare approfondiranno il tema del ruolo e dell’identità del padre, oggi così in crisi. Oltre l’itinerario biblico-pastorale, tutti i mercoledì dell’anno, si vivranno momenti di preghiera e di riflessione sul Santo Patriarca. Ogni primo sabato e prima domenica del mese, ci sarà la raccolta dei viveri per le famiglie in difficoltà assistite dalla Piccola Casa della Misericordia. Tutto questo permetterà, secondo le indicazioni della Penitenzieria Apostolica, di ottenere l’indulgenza Plenaria, riservata anche per chi adempie le opere di misericordia corporale.