Il caso “Rugolo”, è polemica tra due vescovi. Gisana chiama in causa Pennisi: “Mai avuto segnalazioni”

Gisana insomma chiama in causa il suo predecessore, Monsignor Michele Pennisi, che da ultimo, prima di andare in pensione, è stato alla guida della Diocesi di Monreale, ma fino al 2013 è stato a Piazza Armerina.

Una affermazione che ha stupito Pennisi che rimanda le accuse al mittente: «Se durante il mio vescovato alla Diocesi di Piazza Armerina – dice – fossi venuto a conoscenza di questi fatti che, preciso, per me costituiscono reato, non avrei esitato a prendere provvedimenti».

Pennisi rilancia, proprio riferendosi al caso Rugolo: «Io non ho mai ricevuto alcuna segnalazione in merito a Rugolo – ribadisce l’ex vescovo di Piazza Armerina – Perché quando sono stato informato, come in un caso di Gela, ho preso immediatamente seri provvedimenti».

La sentenza Rugolo insomma, oltre a creare polemiche nella comunità diocesana, adesso innesca anche un botta e risposta tra due alti prelati con uno scaricabarile sulle responsabilità di un silenzio pesantissimo su una grave vicenda di abusi, di cui i fedeli, che ad oggi non conoscono una reale posizione della Diocesi sui fatti, non sentivano sicuramente il bisogno.