La città della speranza e dell’accoglienza, minori offrono cibo ad una donna e al figlio

Gela. Un messaggio diverso, di una città solidale che respinge la violenza e l’odio. Ieri, abbiamo riferito della vile azione di un gruppo di minori, che ha deriso e offeso un disabile, costretto a chiedere l’elemosina davanti ad un supermercato. Oggi, invece, riportiamo un’altra faccia della medaglia, quella buona e volta alla speranza. A scriverla sono state altre minori, giovanissime, che invece hanno voluto mettersi a disposizione di una madre e del figlio, ancora in fasce. La donna, che davanti ad un supermercato della città chiede pochi centesimi per andare avanti, si è trovata davanti alle ragazze che le hanno offerto un sacchetto con del cibo, per lei e soprattutto per il bambino.