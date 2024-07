Cinquemila euro come risarcimento, una napoletana denunciata dopo tentata truffa ad anziana

Ancora una tentata truffa ai danni di anziani, con la solita messa in scena del falso incidente stradale. Questa volta una donna, una trentenne della provincia di Napoli, è stata raggiunta dal foglio di via obbligatorio dopo essere stata colta in flagranza di reato. Nei giorni scorsi, fingendosi moglie di un avvocato, si era introdotta all’interno dell’abitazione della vittima al fine di farsi consegnare la somma di cinquemila euro, come risarcimento del danno di un falso sinistro stradale causato dal figlio. L’anziana, poco prima, aveva ricevuto una telefonata da un complice della trentenne il quale, fingendosi un maresciallo dei Carabinieri, le aveva comunicato che il proprio figlio si trovava al Pronto Soccorso a seguito di un incidente, dovendo risarcire il danno causato. L’anziana, colta dal panico, aveva chiesto aiuto ai vicini che hanno allertato la Polizia. L’equipaggio di una volante della Polizia di Stato, intervenuto nell’abitazione della vittima, ha smascherato la truffatrice denunciandola alla locale Procura. Un episodio non nuovo che si ripete di città in città ed in diverse province.