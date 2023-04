“La Lega è per la sfiducia”, Alabiso: “Centrodestra unito? Ad oggi neanche una riunione”

Gela. “La mozione di sfiducia? Non abbiamo bisogno di un confronto interno al partito perché sappiamo già cosa fare. La sfiducia va votata favorevolmente”. Il leghista Emanuele Alabiso è da tempo convinto che per l’amministrazione del sindaco Lucio Greco sia arrivato il capolinea. Ha firmato la sfiducia praticamente in bianco e spiega di essere pronto a votarla senza tentennamenti. “La linea l’abbiamo già tracciata, indipendentemente da chi ci sarà – aggiunge – certo, fa riflettere che i vertici locali di un partito come Fratelli d’Italia dichiarino di voler valutare in aula”. E’ soprattutto il centrodestra che si guarderà allo specchio non appena la mozione arriverà in consiglio. I partiti d’area hanno firmato in blocco ma in consiglio bisognerà confermare questa risolutezza politica. “Per noi – spiega Alabiso – non ci sono dubbi sulla sfiducia. Gli atti finanziari, invece, li verificheremo, sempre che possano arrivare in consiglio prima della discussione della mozione”. Il salviniano guarda alla sfiducia come ad un primo banco di prova del centrodestra, proiettato a disegnare la strategia per le amministrative del prossimo anno. “Può essere un primo caposaldo – precisa – in ogni caso, uscirà il vero zoccolo duro del centrodestra”.