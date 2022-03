La legalità contro l’indifferenza, l’antiracket presenta un concorso a tema per le scuole

Gela. Osservare la realtà con occhio critico e dare spazio alla propria creatività. Il concorso a tema “Noi rispettiamo Gela e…Tu? “, organizzato dalla Fai Antiracket, associazione “G. Giordano” e in collaborazione con Usr Sicilia e con il patrocinio della Polizia di Stato, giunge adesso alla sua seconda edizione e torna a coinvolgere gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Promuovere la cultura della legalità contro l’indifferenza è l’obiettivo che si intende raggiungere non più attraverso l’arte con la realizzazione di disegni, ma con la tecnologia e la produzione di video della durata massima di 2 minuti. A decretare i vincitori una commissione composta dal presidente Renzo Caponetti, la signora Franca Evangelista, il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari e l’artista Roberto Collodoro. “Quest’anno i ragazzi dovranno immortalare ciò che in città non va e come invece vorrebbero che fossero – afferma il presidente FAI, Renzo Caponetti – Speriamo nella loro collaborazione e massimo impegno come dimostrato nella precedente edizione”. “Io credo che i giovani vadano coinvolti e molto può fare la scuola e le famiglie, ma soprattutto i media in generale dove i giovani trovano un mare magnum – sostiene il questore, Emanuele Ricifari – Spesso esistono motori di ricerca che cercano di coinvolgere negativamente i giovani sfruttando le reazioni di pancia ai fatti che accadono intorno, ma occorre far capire loro che è giusto indignarsi solo per motivi giusti”.