La lite con un coetaneo e poi la spedizione punitiva del “branco”, dodicenne vittima di un pestaggio

Al branco però non sono bastati i silenzi e poi le scuse del ragazzo. Prima lo hanno seguito per le vie del quartiere, insultandolo e ricoprendolo di sputi e poi, in un viottolo più isolato, sono passati alle vie di fatto, colpendolo più volte al volto e al corpo con calci e pugni, finché la vittima è riuscita a scappare via.

Una volta a casa, dopo aver raccontato quanto accaduto alla madre, per il piccolo sono state necessarie le cure del Pronto Soccorso. Per lui diversi punti di sutura per rimarginare le ferite al volto.

Oggi il ragazzino sta meglio, ma la madre adesso ha paura di farlo rientrare a scuola o all’oratorio per paura che venga di nuovo preso di mira dai bulli.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri. Probabilmente verranno acquisiti i filmati delle videocamere, della zona. I responsabili, pare tutti minorenni, sarebbero già stati individuati.