“Su royalties grazie a Schifani e alla deputazione”, Greco: “Sosteniamo modello Basilicata”

La quota contenuta nella proposta è pari al 30 per cento di quanto concesso dai titolari di concessione mineraria alla Regione Siciliana. Una quota che sarà fissa.

«Mi auguro – dice il sindaco – si possa pervenire anche all’assegnazione della rimanente quota del 20 per cento, fino ad arrivare al 50 per cento delle royalties. È il modello Basilicata quello al quale ci siamo ispirati sin dall’inizio, quando avanzammo per primi la proposta sui ristori legati all’estrazione del gas naturale in campi off shore. Oggi salutiamo con soddisfazione questo primo risultato ma non ci fermiamo. Continueremo a far sentire la nostra voce in tutti i tavoli istituzionali”.