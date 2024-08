Gela Basket, arrivano le prime quattro riconferme

Gela. A due mesi dall’inizio del campionato, il roster del Gela Basket inizia a materializzarsi. Manca poco per l’ufficialità, ma ci sono già i primi giocatori certi della riconferma. Si ripartirà da quattro colonne portanti di questa società: Dorde Stanic, Salvo Longo e i fratelli Gaspare ed Emanuele Caiola. Il primo, playmaker serbo, vestirà la casacca biancazzurra per il secondo anno consecutivo e, con ogni probabilità, farà da assistente allenatore a coach Totò Bernardo subentrando ad Ernesto Savarese, partito in direzione Piazza Armerina. Salvo Longo, perno del sodalizio presieduto a partire da quest’anno da Fabio Cipolla, sarà una delle guardie tiratrici del team gelese e ricoprirà anche il ruolo di uomo spogliatoio, come ha sempre fatto in carriera grazie al forte carattere che lo contraddistingue. Hanno deciso di sposare nuovamente il progetto Gela Basket anche i fratelli Caiola, arrivati l’anno scorso a stagione in corso e determinanti sin dalla prima partita.

“Tutto quell’entusiasmo, tutta quella gente al palazzetto ci ha spinto a rifirmare – dichiara Emanuele Caiola – finalmente dopo anni di buio totale le aziende e gli imprenditori gelesi si stanno avvicinando sempre di più a questo mondo”.

Nativi di Gela, l’anno scorso hanno dato una forte scossa alla squadra biancazzurra alzando notevolmente il tasso tecnico del roster.

“Provo un po’ di rimorso per come sono andate le cose l’anno scorso – continua Caiola – ma il destino è beffardo e vuol dire che ci riproveremo nella prossima stagione”.