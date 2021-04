La “movida” ai tempi del Covid, centinaia di giovani a Macchitella e misure inesistenti

Gela. Poche mascherine ma tanti assembramenti. Per la movida, fatta soprattutto da giovani, è come se l’emergenza Covid fosse distante, quasi superata. Nella prima serata di oggi, approfittando anche di controlli quasi del tutto assenti, centinaia di ragazzi si sono radunati a Macchitella, così come già successo in casi analoghi sul lungomare Federico II di Svevia. I locali possono operare solo con l’asporto ma questo non ferma chi è in cerca di divertimento e svago. Gli assembramenti non sono passati inosservati (era quasi impossibile del resto). Sono partite decine di segnalazioni, anche sui social, correlate da video e foto.