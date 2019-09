La “nuova” giunta di Greco, Malluzzo aspetta: “Mio nome? C’è un accordo politico con il sindaco”

Di più non aggiunge, anche perché attende che sia Greco a decidere il da farsi. Con un’alleanza così eterogenea, per l’avvocato “civico” non sarà facile salvaguardare gli equilibri di maggioranza. I dem, che in realtà non fanno salti di gioia né per l’ingresso dell’ex democratico Licata né per quello di Malluzzo, hanno però ufficialmente smentito possibili veti. Allo stesso tempo, il sindaco dovrà verificare lo stato d’animo di alleati che, per ora, ritengono di non essere stati premiati per il sostegno garantitogli. Malluzzo e Licata attendono, mentre i loro sponsor politici potrebbero dare l’ultimatum al sindaco.