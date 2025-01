La Sicurezza al Primo Posto: Gestione e smaltimento dell’amianto con “Chimera Recycling company”

Butera. L’amianto è un materiale che, se non gestito correttamente, può costituire un grave rischio per la salute e l’ambiente. La sua presenza in vecchi edifici, tubature o isolamenti rappresenta una preoccupazione per proprietari, imprese e comunità. È per questo che l’impresa Chimera si impegna a garantire una gestione sicura e professionale di questo materiale pericoloso, adottando le migliori pratiche in termini di sicurezza, legalità e sostenibilità.

Perché è fondamentale una corretta gestione dell’amianto?

L’amianto è noto per le sue proprietà di resistenza e isolamento, ma quando viene danneggiato o deteriorato, rilascia fibre sottili che, se inalate, possono causare gravi malattie respiratorie, come asbestosi, mesotelioma e altre patologie. La sua gestione e rimozione devono avvenire seguendo rigide normative ambientali e di sicurezza, per evitare contaminazioni e pericoli sia per gli operatori che per la popolazione circostante.

La Soluzione Chimera: Competenza, Sicurezza, e Rispetto dell’Ambiente

Chimera è una realtà all’avanguardia nella gestione e nello smaltimento dell’amianto. Grazie a un team di esperti altamente qualificati e a una vasta esperienza nel settore, l’azienda offre soluzioni personalizzate per ogni tipo di intervento. Dalla rimozione di materiali contenenti amianto alla bonifica dei siti contaminati, ogni fase del processo viene eseguita nel massimo rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni di legge.

I Nostri Servizi

Valutazione e Analisi Preliminare: Ogni progetto inizia con un’accurata ispezione e un’analisi del rischio, per valutare la presenza e le condizioni dell’amianto. L’analisi permette di pianificare l’intervento in modo mirato e sicuro.

Rimozione Sicura dell’Amianto: I nostri tecnici eseguono la rimozione in completa sicurezza, adottando tecniche avanzate e attrezzature specifiche per evitare qualsiasi dispersione di fibre nell’ambiente.

Bonifica e Smaltimento Certificato: Dopo la rimozione, l’amianto viene trasportato e smaltito in appositi impianti autorizzati, garantendo la totale conformità alle normative ambientali e il rispetto degli standard di sicurezza.

Monitoraggio e Assistenza Post-Intervento: Chimera non si limita a un intervento isolato, ma offre anche un servizio di monitoraggio continuo e consulenza post-intervento, per assicurarsi che l’ambiente sia privo di rischi a lungo termine.