La Vigor Gela ospita lo Scicli per la prima di campionato

Gela. Ufficializzato il calendario del girone D del campionato di Promozione, in cui milita la Vigor Gela del presidente Cristian Paradiso. L’esordio, a differenza del Gela Calcio, si giocherà in casa, anche se rimane da stabilire in quale stadio, e sarà contro lo Scicli. In quei giorni, infatti, il “Presti” sarà oggetto di lavori e non sarà disponibile per le gare di campionato dei sodalizi calcistici. A seguire, la squadra guidata da mister Mirko Fausciana giocherà la prima trasferta stagionale a Noto. Appuntamento fissato già per la terza giornata per il derby contro il Niscemi, che ha giocato la prima gara stagionale di Coppa al “Bongiorno” di Caltagirone.