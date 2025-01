La vita non ha senso. Per fortuna

Gela. Questo pezzo è una sorta di lunga nota in margine al precedente, nel quale si sintetizzava per sommi capi la bella introduzione all’ateismo di Julian Baggini, appena tradotta in italiano da Nessun Dogma. La nota è relativa al punto in cui si accennava al contenuto del quarto capitolo, nel quale Baggini discute le nozioni di senso e scopo della vita. Ebbene, per smontare il luogo comune secondo il quale chi non crede in un creatore intenzionale, intelligente e buono del mondo è condannato al nichilismo del senso e all’impossibilità di attribuire un valore alla vita, Baggini si serve di un esperimento mentale che del tutto casualmente risulta molto simile a quello da me proposto circa otto anni fa in una Nota di Facebook. La circostanza è così singolare che vale la pena riunire le argomentazioni in un unico discorso, perché si tratta di una questione di notevole importanza. Il luogo comune di cui si è detto, infatti, è un meme che agisce come un virus, costringendo le menti che attacca a seguire percorsi argomentativi fallaci inesorabili (anche se Baggini non cita mai i memi, Richard Dawkins è tra i suoi autori di riferimento, come si vede dai suggerimenti bibliografici in coda al volume). È difficile, infatti, imbattersi in menti religiose che ne siano immuni e siano in grado di vedere “valori” forti al di fuori del discorso creazionista.

Il mondo dei pulitori di gabinetti

Baggini ci invita a immaginare una distopia sul modello del “Mondo nuovo” di Huxley. Supponiamo che in un futuro da incubo qualcuno allevi in laboratorio dei cloni umani da destinare al lavoro poco appetibile della pulitura dei gabinetti. Ora, in un mondo del genere, nessuno potrebbe negare che la vita di questi sventurati abbia un senso. Il senso della loro vita è esattamente quello definito dallo scopo per cui sono stati creati: pulire i gabinetti. Tuttavia, sarebbe difficile attribuire un valore significativo a vite del genere, il cui senso è servire fedelmente lo scopo stabilito per loro da qualcun altro, ovvero fare la sua volontà.

L’obiezione che può essere mossa a questa “pompa dell’intuizione”, come la chiamerebbe il filosofo Daniel Dennett (anch’egli ben presente a Baggini, come si evince dai suggerimenti bibliografici), è che un religioso non ha dubbi sulla bontà degli scopi del creatore. Ma il punto è proprio il fatto che qui lo scopo è fissato da qualcun altro dall’esterno, per cui il clone, esattamente come un qualsiasi attrezzo inanimato, non può uscire dal “progetto” di cui è l’incarnazione. Rinunciando all’idea di poter dare essi stessi un senso alla propria vita, “le persone religiose”, conclude Baggini, “devono solo avere fede che il loro scopo non sia l’equivalente di pulire i gabinetti del paradiso per l’eternità”.

Complicare l’incubo

Lo scenario apocalittico precedente può essere ulteriormente variato per farlo assomigliare sempre di più al mondo reale così come lo vede la mente religiosa. Per impostare in maniera ancora più chiara la questione, uno degli argomenti apparentemente forti di chi lega l’origine e il destino della vita al gancio appeso al cielo di un intervento divino è il seguente. La vita, si dice, soprattutto quella umana, ha un valore assoluto, sacro, e non è a nostra disposizione, perché essa non dipende da noi, ma ci viene da un creatore intenzionale, intelligente e buono; se non fosse così, essa non avrebbe alcun valore e saremmo votati a un vuoto di senso senza rimedio.

Questo schema di ragionamento, che sopra abbiamo assimilato a un virus della mente, lega indissolubilmente tra loro le nozioni di “senso” (attribuito da qualcun altro) e “valore” o “sacralità”, come se l’una non potesse sussistere senza l’altra. Com’è noto, poi, da esso derivano tutta una serie di precetti esistenziali e sociali, non di rado convertiti in legge soprattutto nei paesi come il nostro in cui la pressione religiosa sulla politica è notevole e continua.